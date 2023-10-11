Sinop’ta yağmurdan dolayı meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, 12.30 saatlerinde Sinop-Boyabat yolu Boyabat Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş.’nin kullandığı 20 U 3514 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur yağışından dolayı virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Ş., yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Vatandaşlar, aynı mevkide sürekli ölümlü kaza meydana gelmesinden dolayı yetkililerden yardım istedi.