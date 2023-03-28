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Kazada araç sürücüsü O.G. ve yanında yolcu olarak bulunan H.G. hafif yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Arıcılık Müzesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı. Şehitlik kavşağından Adliye istikametine seyir halinde olan O.G. yönetimindeki 09 LA 694 plakalı araç kavşağa geldiğinde H.U, yönetimindeki 48 Y 0168 plakalı araç ile çarpıştı.

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