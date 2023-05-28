Kastamonu’da sokaklara akın eden binlerce vatandaş, yağmur altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutladı.

Kastamonu’da resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. İl merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar caddelerde uzun kuyruk oluşturdu. Kornalar ve sloganlarla kutlama yapma yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’nda da yağmur altında kutlamalara devam etti. Kastamonu’nun ilçelerinde de vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Azdavay ilçesinde araçları ile ’zafer konvoyu’ yapan vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi.