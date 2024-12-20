Kocaeli’de yağma ve kasten yaralama suçundan yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan 29 aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Darıca ilçesinde 15 Aralık tarihinde gerçekleşen yağma ve kasten yaralama olayının şüphelisi E.Ü. (30), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, "yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma, resmi belgede sahtecilik, hakaret, güveni kötüye kullanma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçlarından toplam 29 aranma kaydı olduğu ve bu dosyalardan 8 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 900 TL adli para cezası olduğu tespit edildi. İfadesi alınan şüpheli E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.