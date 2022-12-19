Aydın’ın Germencik ilçesinde yapma suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yapma suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi’nde “Konutta birden fazla kişi ile yağma” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (21) ve S.Ö (23) isimli şahıslar eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.