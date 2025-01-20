Aksaray’da yağma suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma” suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. isimli şahsın Aksaray merkezde bulunduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan JASAT dedektifleri, 3 gün boyunca yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucu şahsın bulunduğu otomobile yönelik operasyon düzenledi. Alınan araçta şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.