DENİZLİ (İHA) – Türkiye’de yağlık gül üretimi yapan iller arasında 4. sırada yer alan Denizli’nin önde gelen üretim merkezi Çardak ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi’nde yağlık gül hasadına başlandı.

Hasat törenine Çardak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, şube ve ilçe müdürleri ile teknik personellerin yanı sıra çiftçiler katılım sağladı.

Denizli’nin yağlık gül üretiminde önemli bir merkez olduğuna işaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “2022 yılında ilimizde bin 57 dekar alanda 196 ton yağlık gül üretimi gerçekleştirilmiş olup, Denizli üretim yapan iller arasında 4. sırada yer almaktadır. İlimizde başlıca üretim alanları Çardak’ın Söğüt ve Bozkurt’un Avdan mahalleleridir. Ekim alanlarının yüzde 71’ine sahip olan Çardak ilçemiz, yaklaşık 150 tonla üretimin yüzde 76,5’ini karşılamaktadır. Toplanan gül Gülbirlik tarafından alınarak gül yağı, gül suyu şeklinde kozmetik sanayide ve gül reçeli yapımında değerlendirilmektedir” dedi.

“Gülün başkenti Isparta’da yıllarca çalışmış biri olarak ikinci etkinliğe katılmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum” diyen Çınar, şöyle konuştu:

“Gül deyince bizim dinimizde Peygamber kokusu akla gelir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir bitkinin yetiştiriciliği yapılan bu ürünün Türkiye’de 4. sırada Denizli’de yetiştirilmesi aslında önemli bir istatistiki bilgi. Rakamsal olarak çok büyük bir ürün üretmiyoruz ama şunu iddia edebiliriz Türkiye’nin en kaliteli gülünü üretiyoruz ki Gülbirlik bizim ürünümüzü almak için buraya kadar geliyor. Üreticilerimize buradan şunu söyleyebiliriz, üretime devam edelim inadına üretim diyelim. Tarım ve Orman bakanlığı olarak biz üreticinin sonuna kadar yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kimin ne konuda sıkıntısı varsa teşkilatımızla İl ve İlçe Müdürlüğü olarak sonuna kadar buradayız.

Sayın Kaymakamımızın riyasetinde birçok çalışmalar yapılıyor. Kendilerine tarıma verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin dekar alanda yapılan gül hasadının öncelikle Söğüt, sonra Çardak daha, sonrasında ise Denizli ve ülke ekonomisine faydalı olmasını temenni ediyorum”

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ise “Benim Kaymakam olarak, sizlerin de kendi ünvanlarınız çerçevesinde herkesin bu topraklara bir sorumluluğu var, biz bu sorumluluğun farkındayız. Bilimsel çalışmalar konusunda eksikliklerimiz bulunmakta, bunun için gayrette bulunmamız gerekiyor. Geçen sene Lavanta yağı için çalışmalar gerçekleştirdik, İnşallah önümüzdeki süreçte Gül için de bunu yapacağız. Gül Distilasyon Ünitesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a, bizi yalnız bırakmayan Tarım ve Orman İl Müdürüme, Çardak Belediye Başkanıma, İlçe Tarım Müdürüme ve Muhtarlarım ile katılım sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk yağlık gül hasadının protokol ve üreticiler tarafından birlikte yapılmasının ardından program sona erdi.