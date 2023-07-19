Tarım ve Orman Bakanlığı ve Afyonkarahisar İl Özel idaresi işbirliğiyle İl Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe ile dağıtılan ayçiçek tohumları çiçek açtı.

Afyonkarahisar’da üreticilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe dağıtılan ayçiçek tohumları çiçek açtı. Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, çiçek açan ayçiçek tarlalarını gezdi. Sarı renkleriyle doğal bir stüdyo oluşturan Ayçiçek tarlaları, bir çok fotoğraf severinde uğrak noktası. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayçiçek tarlalarında verim oldukça iyi göründüğünü ifade etti. Müdür Acar, tüm üreticilere güzel bir hasat döne geçirmeleri temennisinde bulunarak, ülke içinde stratejik ürün olan yağlık ayçiçeğini Afyonkarahisar’da yaygınlaştırmaya hedeflediklerini söyledi.