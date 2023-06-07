Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, iki ayrı organizasyonda biri başpehlivanlık olmak üzere üç kategoride elde ettiği birincilikle göz doldurdu.

Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı başarıya doymuyor. Manisa’yı bu yıl Yağlı Güreş Ligi’nde temsil edecek olan güreş takımı, Sarıgöl ve Akhisar’da organize edilen turnuvalara damga vurdu. Manisa’nın başarılı başpehlivanı Ali Gökçen, Sarıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sarıgöl Güreşleri’nde finalde Emre Erkal’ı yenerek turnuvanın başpehlivanı oldu. Aynı turnuvada Başpehlivan Ali Gökçen’in kuzeni (Küçük) Ali Gökçen ise büyük orta kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akhisar Selçikli Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden İsmail Erkoç ise teşvik 2’de altın madalya kazanmayı başardı.

Sarıgöl’de başpehlivan olan Ali Gökçen yaptığı açıklamada, Manisa ve Yunusemre’yi en iyi şekilde temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizlere tam destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan’a ve bize inanan herkese teşekkür ederiz. Verilen desteklere layık olmaya çalışıyoruz. Yağlı güreş liginde başarılarımızı sürdüreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.