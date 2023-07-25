Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin son karşılaşmaları bu yıl 63. kez gerçekleştirilecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nde yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin, pehlivanların performansını artırması ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ndeki kaliteyi yükseltmesi bekleniyor. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki güreşlerle başlayan lig 7 etaptan oluşuyor. Lig dahilindeki müsabakalarda elde ettikleri puanlarla ilk 24’e girmeyi başaran başpehlivanlar, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gelecek yıl gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. 7. etap ise bu yıl 63. kez gerçekleştirilecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nde yapılacak.

Her yıl binin üzerinde pehlivanın katıldığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi organizasyonunda düzenlenen güreşler 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başkan Orkan: “Kurtdere güreşleri marka yolunda”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, böyle bir ligin yağlı güreşleri daha çok kitleye ulaştıracağını söyledi. Kurtdere Güreşleri’nin her yıl ilerleme kaydettiğini ifade eden Başkan Orkan, "Bizden önceki dönem Karesi Belediye Başkanımız, Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Yücel Yılmaz’dı. Onun döneminde Kurtdere Güreşleri önemli bir noktaya geldi. Bizimde bunu geliştirmemiz gerekiyordu. İlk olarak fiziksel ortamın iyileştirilmesi çalışmalarına başladık. En son geçen sene saha çiminde iyi olmadığını düşünerek saha çimini de değiştirdik. Kurtdereli Güreşlerinin marka olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha yeni bir federasyonuz. Lig yaparak futboldaki gibi daha çok kitlelere ulaşın bir lig olacağız. Biz buna desteği Karesi olarak, Kurtdere olarak vereceğiz. Biz en büyük desteği Yücel Başkanımızdan alıyoruz. Böyle bir ligin oluşumunda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.