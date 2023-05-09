Amasya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Sarıkoç ve Fırat Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Erman Çelik’in ortak çalışmalarının ürünü olan ‘Yağlama yağı kalan ömür ve kalitesini tespit etmeye yönelik geliştirilmiş akıllı tespit cihazı ve yöntemi’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Patent belgesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarıkoç tarafından Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya takdim edildi.

Rektör Elmacı, “Üniversitemizin yaptığı çalışmalardan elde edilen buluşların hem korunması hem de sanayi ile iş birliği içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. Akademisyenleri kutlayan Elmacı, yapılan çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.