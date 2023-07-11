Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sağanak yağış sonrası bir işletmeye ait menfez çökmesi sonucu toprak altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarılırken, 1’inin kurtarılma çalışmaları saatlerdir devam ediyor.

İlçenin Kozbükü Köyü’nde sağanak yağış sonrasında bir su dolum firmasına ait iş yerinin menfezinin çökmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine giden AFAD, AKUT, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahalesi sonucu toprak altında Ali C. ile Şenol K. kurtarılırken, Şinasi Ö.’nün ise kurtarılması için yaklaşık 3 saattir çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toprak altından kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, halen kurtarma çalışmaları devam eden Şinasi Ö’nün ise bilincinin açık olduğu belirtildi.