Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağışla meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı yöne uçtu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Abdullah S.(18) yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, orta refüje çarpıp karşı yöne uçtu. Yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Abdullah E.(17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.