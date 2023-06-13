Meteorolojinin beş günlük hava tahminlerine bakıldığında Erzurum’un içinde bölgede yağışlar devam edeceği görülüyor.

Önceki yıllara göre yağışlı ve kapalı bir hava yaşayan Erzurum’da güneşli günlere hasret kalınırken, 5 günlük hava tahminlerinde bölgede yağışların devam edeceği ifade ediliyor. Erzurum’da bu gün ve yarın sağnak yağışların devam edeceği 15-16 Haziran tarihinde ise bulutlu ve hafta sonunda yağışların yeniden geleceği açıklandı. Erzurum’da beş günlük hava tahmininde en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle araç sürücülerini yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ıslak ve kaygan zeminlerde ani hareketler yapmama noktasında ikaz ettiler. Bu arada Erzurum’da yağışların durmasını fırsat bulan vatandaşlasın kısa süreli de olsa park ve bahçelere akın ettikleri görüldü.