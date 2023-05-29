Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler karşı şeride geçerken şarampole uçtu. İki ayrı kazada takla atan iki farklı araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Bartın Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaycuma istikametinden Saltukova istikametine gitmekte olan O.G. isimli 34 BLT 404 plakalı Dacia marka otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride oradan da şarampole uçarak takla attı. Aynı yolda Volkswagen marka 26 VZ 275 plakalı başka bir otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisi arayarak bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri araç içerisinden çıkardıktan sonra Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.