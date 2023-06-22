Sivas’ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yağmur kazayı beraberinde getirdi. Mazıkıran mevkiinde ilerleyen 41 H 8649 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Araçta bulunan H.K. ve Z.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Z.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.