Tunceli’de yağışların ardından Munzur ve Pülümür çaylarında su seviyesi yükseldi. Belediye, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin uyardığı Tunceli’de sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür çaylarının su seviyesi yükselirken, Tunceli Belediyesi vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde son günlerde yaşanan etkili yağışlar nedeniyle hem Pülümür Çayı hem de Munzur Çayı su seviyesinde büyük miktarlarda artış meydana gelmiştir. Halkımızın nehir kıyılarına yaklaşmamaları ve su kıyısında bulunan işletmelerin dikkatli olmaları önemli rica olunur” denildi.