İlçede etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Narlı, Dere, Pamuklu, Geçimli, Göksu, Alaçam, Özlü, Yukarı Köselerli ve Örenpınar mahallelerinde dereler taştı. Derelerin taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı. Kayısılar ise dolu yağışı sebebiyle zarara uğradı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Hamam Mahallesi'nde de aşırı yağışlar nedeniyle Hallavuk deresinin taşması sonucu Göksu ırmağı kenarında bulunan bahçeleri sulamak için motopomp, trafo ve sulama boruları zarara uğradı. Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Ziraat Odası tarafından hasar tespiti yapıldı.

Yağışlar sonrasında zarar gören yollarda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından onarıldı.