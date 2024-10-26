DÜZCE (İHA) – Düzce’de şiddetli yağışlarla oluşabilecek sel ve taşkın afetlerine karşılık İl Özel idaresi ekipleri yağışlara anında önlem alarak engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de etkili olan sağanak yağışlarla birlikte oluşabilecek sel ve taşkın afetlerine karşılık önlem alma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekipleri Kutlu köyünde suyun tahliyesinde ve yüksek seviyelere çıkma ihtimaline karşı direnci arttırmak amacı ile yetersiz görülen borunun yerine, il özel idaresi ekiplerince üretilen 5 adet 1x1 ebadında 10 metre uzunluğunda ki kutu menfez bölgeye yerleştirildi. Kutu menfez sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve hidrolik dayanım sayesinde ani su baskınlarına ve yükselmelere karşı önlem alındı.