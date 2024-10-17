Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sonbahar yağışları öncesinde haşere ve larva ile mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Adıyaman’da özellikle enkaz, moloz ve kullanılmayan inşaat alanlarında oluşabilecek larvalara karşı yoğun ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor.

Son bir haftadır devam eden çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarını sivrisinek ve diğer zararlıların üremesine elverişli olan sulak alanlarda yoğunlaştırdı. Özellikle mazgallar, su birikintileri, süs havuzları, dereler, sazlık alanlar ve rögarlarda ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalar hakkında verdikleri bilgide, “Sonbahar yağışları öncesinde vatandaşlarımızın haşerelerden rahatsız olmamaları için kent genelinde sivrisinek, karasinek ve diğer böcek larvalarının üreme noktaları olan mazgallar, su birikintileri ve kullanılmayan alanlarda ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.