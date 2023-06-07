Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı tıkanan rögarın suyu evin içerisine girince eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay ilçeye bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağıştan dolayı rögar tıkanınca hemen yanında bulunan İsmail Hakkı Çakan’ye ait evi su bastı. Evin içine giren suyu durduramayan hane sakinleri hemen Pazar Belediyesi’nden yardım istedi. Olay yerine belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eve giren su ekipler tarafından pompalarla tahliye edilerek boşaltıldı.

Evlerinin önündeki rögarın tıkanmasıyla eve bir anda su bastığını ifade eden İsmail Hakkı Çakan “Yağmurda evimin önünde ki Rögar tıkandı. Atık sular bir anda evin içine girmeye başladı. Rögar kapaklarının üzeri asfaltlandığın böyle bir şeyin başımıza geldiğini düşünüyorum. O esnada ben çay bahçesindeydim. Yetkililer geldi ve evin içerisindeki su boşaltıldı. Yine ekipler gelecek ve temizleme çalışmaları devam edecek” dedi.