Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, önceki günlerde kent genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu hasar gören köprü yenilendi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinin kullandığı ancak geçen haftalar içinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı zarar gören Kazanlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan köprüyü yenileyip, yeniden vatandaşların kullanımına sundu.

Kırsal üretimin de yoğun olduğu bölgede iş makineleri desteğinde çalışma yürüten ekipler, önce derenin zeminini tamamen düzenleyip güçlendirdi. Ardından da derenin yatağına büyük büz borular yerleştirdi. Son olarak taş, kaya ve çakıllarla derenin zeminini güçlendiren ekipler, köprüyü kullanıma hazır hale getirdi.

Çalışmalara tanık olan mahalle sakinleri, ulaşımlarını sağlayan köprüyü yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Akdeniz Belediyesi yönetimine teşekkür etti.