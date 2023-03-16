Eskişehir’de etkisini göstermeye başlayan yağışlar, havaların bir süredir kurak geçmesi sebebiyle kaygılı olan pazarcıların işlerini de zorlaştırsa da yüzlerini güldürdü.

Uzun süredir kurak geçen havaların ardından etkisini gösteren yağışlar, pazarda işleri düşürmesine rağmen esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde kurulan Perşembe pazarında yağış sebebiyle işlerin durgun olduğu görülürken, yağmurdan dolayı mutluluğu yüzlerinden okunan pazarcılar dikkatleri çekti. Kuraklık olursa verimin düşeceğini söyleyen pazarcılar, yağışların devam etmesini umduklarını ifade etti.

Eskişehir’de pazarcılık yapan ve yağış sebebiyle mutluluğunu dile getiren Ali Çiftçi, “Yağışların bir süre daha devam etmesini umduğunu ifade eden Çiftçi, “Böyle yağışlar devam ederse çiftçinin yüzü güler ama tam tersi kurak olursa istediğimiz randımanı alamayız. Tabii bu da Allah’tan geldiği için pek bir şey yapamayız. Allah verirse, yağışlar devam ederse bolluk ve bereket olur. Hem çiftçinin yüzü güler hem de tezgâhlara mal geldikçe fiyatlar düşer, bu da vatandaşın cebine yarar. Ancak kuraklık devam ederse az ürün çıkar, maliyeti yüksek olur ve o zaman fiyatlar yükselir. Biz ne vatandaşımızın ne de çiftçimizin zarar görmesini istemeyiz. Allah’ın izniyle bol bol yağış olsun, piyasamız rahatlasın. Yağışlar sürerse önümüzdeki günlerde faydalarını görürüz” dedi.