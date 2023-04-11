Diyarbakır’da, son aylarda etkisini gösteren yağışlar, Ergani ilçesinde bulunan Boğaz Barajı (Sulama gölettinin) su seviyesini yükseltti.

Ergani ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta olan Boğaz Barajı (sulama göleti), son dönemlerde yağan yağmurla birlikte su seviyesi yükselmesi bölgede sulu tarıma geçen çiftçilerin adeta yüzünü güldürdü.

Temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14,51 milyon m su biriktirme hacmine sahip olan barajda, depolanan su ile 18 bin 660 dekar arazinin sulanmasının sağlanıyor. Son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 50’inin üzerine çıktığı belirtildi.