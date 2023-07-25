Eskişehir’de sulama sistemleriyle uğraşan Ali Yücel, geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun yağışların toprağı beslediğini ve buna bağlı olarak çiftçinin yaz aylarında çok fazla sulama yapmadığını söyledi.

Eskişehir’de kış aylarının kurak geçmesi çiftçiyi endişelendirmişti. Vatandaşlar yaz aylarının sıkıntılı geçmesini beklerken, aniden etkili olan yoğun yağışlar herkesi rahatlatmıştı. Beklenenden daha bol olan yağışlar toprağı beslerken, buna bağlı olarak bazı çiftçilerin Mayıs ve Haziran ayında sulama ihtiyacı duymadığı öğrenildi. Eskişehir’de sulama sistemleriyle uğraşan esnaf Ali Yücel, taleplerin artmasını bekledikleri sulama sistemlerinin ellerinde kaldığını ifade etti. Sulama yapan çiftçilerin ise yağış sonrasında kısa bir dönem için masraf etmek istemediğinden bahseden Yücel, vatandaşın elindeki sistemleri kullanarak tasarruf yoluna gittiğini aktardı.

“Kuru mahsüller giriş dönemlerinde sulamaya gerek kalmadan hasat edildi”

Eskişehir’de sulama sistemleriyle uğraşan esnaf Ali Yücel, baharda yağan yağmurların güzel olduğunu belirtti. Yoğun yağışların kuru mahsüllerin hasatına büyük katkı sağladığını dile getiren Yücel, “Haziran sonuna kadar süren yağmurlar kuru hasat dediğimiz arpa, buğday ve diğer mahsüllerin hasatları için güzel bir sulama imkânı sağladı. Aynı zamanda patates, soğan, mısır ve pancar gibi yeşil mahsüllere de yaz başlangıcında ihtiyaç duyulan suyu güzel bir şekilde temin etti. Temmuz ayında bir sıcaklık dönemi oldu ancak ilkbahar ve yaz başında düşen yağışlar toprağı doyurdu. Bu sayede kuru mahsüller giriş dönemlerinde sulamaya gerek kalmadan hasat edildi. Yeşil mahsül ürünleri ise mayıs ayında ekilmelerine rağmen, Mayıs ve Haziran aylarındaki yağışlarla ihtiyaç duydukları suyu alarak büyüdüler. Şu anda, temmuz ayından itibaren ağustos ve eylül aylarında bu yeşil mahsüller için sadece 2 aylık bir sulama ihtiyacı kaldı. Yani, temmuz ve ağustos döneminden sonra sulamaya ihtiyaç duymayacaklar. Bu sene beklenen yağışlar güzeldi, ancak sadece kar eksikliği yaşandığı için yeraltı su kaynakları pek beslenemedi” dedi.