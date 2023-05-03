Elazığ’da Hazarbaba Dağı eteğinde 2 bin rakımda bulunan Kurudolu (Bervi) Gölü, bu seneki yağışlarla birlikte yeniden doldu. Bir yanında Hazarbaba Dağı, altında Hazar Gölü bulunan minik göl, bulutlarla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Hazarbaba Dağı’nın Güneydoğu uzantısında, Elmasuyu ve Sürek köyü arasında bulunan Bervi Gölü, bu yılki yağışlarla birlikte yeniden doldu. Yüz yıllardır var olduğu değerlendirilen, son yıllarda ismi duyulan göl, konumu, doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Bir yanında Hazarbaba Dağı, altında Hazar Gölü bulunan minik göl, bulutlarla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Birçok canlı türüne de ev sahipliği yapan göl, doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.

Gölün Hazarbaba Dağı’nın zirvesine yakın eteklerde bulunduğunu belirten bölgeyi gezen gazeteci Kamil Can Kılıç, ’’Bu seneki yağışlarla birlikte doluluğa ulaştı. Burası birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Buraya ulaşım biraz zor. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Bir yanda Bervi Gölü ve diğer yanda Hazar Gölü, bir tarafında ise Hazarbaba Dağı var. Gerçekten muhteşem bir manzara içeriyor. Biz de daha önce buraya gelip çekimler yapmıştık. Şu anda yine çekimlerimizi tamamladık. Dron çekimleri yaptık, göl doluluğa ulaşmış. Çok güzel manzarası var. Vatandaşların buraya gelip zaman geçirmesini tavsiye ederiz’’ dedi.