Denizli’de hububat ekim dönemi ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesinin ardından verimlerin ortalama dekar başına buğdayda 400 kg, arpada ise 350 kg’a yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

Denizli’de bu yıl gerçekleşen düzenli yağışlar sayesinde hububatta yüksek verim bekleniyor. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin dekar civarında buğday ve arpa ekimi yapıldığını aktaran Çınar, “Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projeler çerçevesinde çiftçimize bin 435 ton hububat tohumu dağıtımı yapılarak ekim alanlarında yüzde 5 civarında artış sağlanmış olup, hükümetimiz tarafından alınan karar hedefinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımların yapılması da çiftçilerimizin bu stratejik ürüne yönelmesinde etkili olmuştur. Yapılan tarla kontrollerinde çıkışın ve ürün gelişimlerinin iyi durumda olduğunu gösteriyor. Eğer şartlar böyle devam ederse rekoltede 2022 yılına göre yüzde 20-25 civarı artış beklenmektedir" dedi.

Verim artacağına işaret eden Çınar; “Geçen sene ortalama dekara 322 kg civarında olan buğday veriminin bu yıl 400 kg, arpada ise 267 kg civarında olan ortalama verimin bu yıl 350 kg rakamlarına yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl mevsim çok güzel şartlarda devam ediyor. İnşallah hasada kadar afetsiz bir dönem geçirirsek kaliteli ve yüksek rekolteli ürün elde edeceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.