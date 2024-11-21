Bursa’nın Karacabey ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Nevzat İ. (42)’nin kullandığı CB9868AE plakalı çekici ve X5182EM plakalı yarı römork ile Bandırma istikametinden Karacabey istikametine seyir halindeyken Karacabey ilçesi Dağkadı Mahallesi yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan tır yol kenarında tarlaya devrilerek durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.