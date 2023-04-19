Denizli’nin Buldan ilçesinde halk arasında ’kuzugöbeği’ olarak bilinen mantar türü, bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı çoğalması, ormanlık bölgelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Her yıl bahar aylarında, özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda doğada daha çok görülmeye başlandı. Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan kuzugöbeği mantarı, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da tüketilebiliyor. Kilosu 350 TL’den alıcı bulan Kuzugöbeğini toplayabilmek için seferber olan vatandaşlar, gün içerisinde saatlerce devam eden bir mesai içerisinde yer alıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kuzugöbeği, yurt dışına da ihraç ediliyor.

"Bu yıl hem yağış oldu hem de ardından güneş çıktı"

Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Osman Saltıker, geçtiğimiz yıla göre bu yıl kuzugöbeğinde artış olduğunu belirterek, “Çam ormanlarının olduğu bölgelerde kuzugöbeği yetişiyor. Bu yıl hem yağış oldu hem de ardından güneş çıktı. Kuzugöbeği böyle havaları sever. Bende boş zamanlarımda hem orman havası almak hem de kuzugöbeği toplamak için dolaşıyorum. Nerelerde bol olduğunu yıllardır edindiğim tecrübeler neticesinde iyi biliyorum. Dağ taş kuzugöbeği toplamak için dolaşan kişilerle dolu. Birazını kendimiz tüketiyoruz, birazını da satıyoruz. Kilosunu 400 TL’den veriyorum. Toplayan arkadaşlardan ricam kuzugöbeğini bıçakla keserek tozlarını silkelesinler. Böyle yaparlarsa gelecek yıl da verim alırız” dedi.