Sakarya’nın Karasu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yolda traktörün arkasına bağladığı ipe tutunan vatandaş, ahşap paletle kayak yaptı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde bazı sokaklar ve grup yolları beyaz örtüyle kaplandı. Kurudere Mahallesi’nde ise kapanan yolda traktörün arkasına bağladığı ipe tutunan vatandaş, ahşap paletle kayak yaparak anın tadını çıkardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.