Antalya’nın Manavgat ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Antalya Caddesi’nde refüjdeki palmiyelerden yola dökülen hurmalar araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Araçların üzerinden geçerek ezdiği hurmalar, yağmurla yolun kayganlaşmasına neden olurken, kazaları da beraberinde getirdi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından ekipler bölgede önlem alırken, belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaparak yaşanması muhtemel kazaların önüne geçti.