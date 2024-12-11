Muğla genelinde yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yağmur suyu hatları, dere ağızları, yol kenarları ile menfezlerde tıkanıklar ve kirlilik meydana geldi. Ekipler bu nedenle gerekli bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz günlerde İl genelinde meydana gelen yoğun sağanak yağış birtakım olumsuzluklara neden oldu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri yağmur sırasında olduğu gibi sonrasında da müdahalelere devam ediyor.

Yağmur suyunun getirdiği yabancı maddelerin temizlikleri sürüyor

Özellikle sağanak yağış etkisiyle yağmur suyu hatları ve dereler başta olmak üzere taşınan yabancı maddeler bu bölgelerde tıkanıklığa neden oldu. Yaz aylarından bu yana sürekli olarak dere temizlikleri, yağmur suyu hatlarının bakım onarım çalışmaları ve menfezlerin düzenlemeleri yapılsa da yoğun yağışlar bu sistemlerde kirlilik oluşturdu. Bunun yanı sıra sokak ve caddelerde yoğun yağmur suyu üstyapıya zarar verirken, ağaç dalı, atık malzeme vb. yabancı maddeler çevre kirliği ve tıkanıklığa sebebiyet verdi. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçen ekipler, İl genelinde çalışma yürütüyor. Bozulan yollara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte müdahale eden MUSKİ personeli ayrıca terassubattan kaynaklı olarak yaşanan kirliliği ortadan kaldırarak tıkanıkları açıyor. Ekipler kanal temizliklerini sürdürürken makinelerin giremediği derelerde elle temizlik yapıyor. Hızlıca temizlik işlemlerini tamamlamak için yoğun mesai yapan MUSKİ çalışanları yaşanması ihtimal yağışlara karşı da önlem alıyor.