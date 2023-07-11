Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün sağanak sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir’i arama ve kurtarma çalışmaları 12 saattir devam ediyor.

İlçenin Üçtepe beldesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine giden AFAD, AKUT, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahalesi sonucu toprak altında Ali C. ile Şenol K. kurtarılırken, Şinasi Özdemir’in ise kurtarılması için yaklaşık 12 saattir çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yağlıdere İlçesi Üçtepe beldesinde dün gece saat 21.30 sıralarında Kardağ Su Fabrikasında meydana gelen göçükte 3 kişi enkaz altında kalmış olup, 2 kişi enkaz altından çıkarılmıştır. 1 vatandaşımıza ise enkaz boşaltma sırasında daha büyük kütleler üzerine düşmesin diye destekleme yapılarak çalışmalar devam etmektedir” denildi.