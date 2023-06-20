Sivas’ın Suşehri ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesi D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında meydana geldi. Ernail Uslu yönetimindeki 34 EGF 296 plakalı Volkswagen marka otomobil, D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında yağmur yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Naime Demir (68) ve Şaban Furkan Demir (18) yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.