Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri’nin ikincisi gerçekleştirildi.

Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri çerçevesinde Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu” programı gerçekleştirildi. Tarihi Sulusokak Yağıbasan Medresesinde düzenlenen programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör yardımcıları, Genel Sekreter ve Vatandaşlar katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yapmış olduğu konuşmada Milli Mücadele döneminde, tüm olumsuzluklara rağmen yüce Türk Milletimizin büyük bir azimle olağanüstü bir destan yazarak Cumhuriyete ulaştığını belirterek, "Cumhuriyete giden süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de oldukça zor şartlar altında oluştu, Meclisimizin büyük fedakârlıklarla Gazi unvanı alarak Kurtuluş Savaşını yönettiğini, bu mücadelede Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın başarılı yönetimi ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan hayati kararlar sonucunda Milli Mücadelenin zaferle sonuçlandırdı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” Şeklinde konuştu.

Programda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar konuşmacı olarak yer aldı. Sancaktar, Milli Mücadele döneminin genel özelliklerinden bahsederek 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşum süreci ile ilgili detaylı bilgileri dinleyicilere aktardı. Program sonrasında Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar’a Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından hediye takdimi yapıldı.