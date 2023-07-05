5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Muğla Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik kentsel tasarım atölyesi çalışmaları tamamlandı. 12 mimar, bir iç mimar ve bir şehir plancısından oluşan 14 kişilik ekip Menteşe kent merkezinde alan gezisi gerçekleştirdi.

Üç gün süren alan gezisi ardından yedi grup halinde çalışma yapıldı. Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yağcılar Hanı ve çevresine yönelik yapı ve sokakların mevcut durumu hakkında bilgi verildi. Atölye süresince, Muğla kent merkezinin mimari kimliğinden ve tarihi kent dokusundan yola çıkılarak, boya ürünleri ve renk kullanımı ile uygulanabilecek tasarımlar üretildi.

Atölye çerçevesinde Yağcılar Hanı, Yağ Hali, Kurşunlu Caddesi, Semerciler Sokağı yeniden canlandırma ve düzenleme üzerine çalışmalar yapıldı. AURA Crea ‘Yağcılar Hanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nda Ersen Gürsel, Lory Zakar, Erhan İşözen, Sinan İzgi, Hüseyin Alp Korkmaz ve Pınar Şimşek’ten oluşan jürinin değerlendirmesiyle Doğukan Kurt ve Su Sezer ‘İz’in Deşifresi’ projesi ile 20 bin TL değerindeki 1’incilik ödülünü kazandı. 10 bin TL değerindeki 2’ncilik ödülünü ise Arz Mintaş ve Zeynep Yılmaz’ın tasarladığı ‘Eşik’" projesi kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmede “Muğla korumacılık bilinciyle öne çıkan illerin başında yer alıyor. Haziran ayı içerisinde Menteşe Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Arasta bölgesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Yağcılar Hanı ve çevresindeki mevcut yapıların bakım, onarım ve iyileştirmesi konusunda öneriler geliştirilen projeler ile korumaya ve canlandırmaya yönelik örneklemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yapılan bu tür çalışmaların eski kent dokusunun korunması ve bu mirasın geleceğe taşınması konusunda katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.