Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarını ve yöre kültürünü tanıtmak adına gerçekleştirilen Uluslararası Yağcıbedir Halı Şenliği bu yıl yapılmayarak bütçe ve sponsorların desteği depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak.

Eylül ayının ilk haftasında Dünya’nın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım ile gerçekleştirilen Uluslararası gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş meclis üyeleri ve siyasi partilerle de istişarede bulunduklarını bütçenin aktarılma karanın isabetli olacağı düşüncesine varıldığını belirtti.

Başkan Yavaş, Ülkemiz bu durumdayken, kardeşlerimiz bizden yardım beklerken, bize eğlence yapmak yakışmaz, Şenlik bütçesini depremin yaralarını sarmak için harcayacağız. Yavaş yaptığı açıklamada “Ülkemizi derinden sarsan asrın felaketi depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 11 ayrı ilde gerçekleşen ve hakikaten 45 bin kişinin de vefat ettiği binlerce kişinin de yaralandığı, milyonlarca dairenin, evin, yok olduğu bir depremin, her geçen gün devletimizin ve milletimizin gayreti ile Yaraları sarmaya devam ediyor. Bu kadar acılı, bu kadar sıkıntılı bir ortamda, Sındırgı olarak, Sındırgı Belediyesi olarak 2023 yılında yapmayı planladığımız, Yağcıbedir halı, kültür ve sanatla alakalı Uçan Halı Şenliğimizi iptal etme kararı aldık. Hem burada aktarılabilecek, bize destek olabilecek, sponsorlarımızın desteklerini tamamen depremzedelere ve buradaki konteyner kente vermemizin daha uygun olacağını düşündük. Hem meclis üyelerimiz, hem buradaki siyasi partilerle irtibatlarımız sonucunda böyle bir kararın çok olumlu olacağını düşündük. Ben Sındırgı’da şimdiye kadar festivale destek vermiş kim varsa desteğini bizim Kaymakamlıkla birlikte yaptığımız, Sındırgı Belediyesi’nin yaptığı konteyner kente vermelerini istiyorum. Destek vermelerini, oradaki halkın dertlerine bir nebze çare olmalarını istiyorum. Allah onlardan razı olsun, şimdiye kadar bizi hiç mahçup etmediler. Bizler de Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğini, Eylül ayında yapmayı planladığımız aktivitenin yapılmayacağını, buraya aktaracağımız belediye ve destekçilerimizle beraber yapacağımız bütçeyi, Tamamen konteyner yapmak için ayırdığımızı beyan etmek istiyorum. İnşallah depremin yaraları bir an evvel sarılır, Tekrar eski güzel günlerimize geri döneriz diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.