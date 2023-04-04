Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi’ne bağlı Ekinören ve Çevreli köylerinin yüksek kesimlerinden yağmurla birlikte akan sular, Keklik Deresi mevkiinde 50 metrelik şelale oluşturdu.

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi’nde doğal güzellikler arasına bir yenisi eklendi. Ekinören ve Çevreli köylerinin yüksek kesimlerinden yağmurla birlikte akan sular, Keklik Deresi mevkiinde görsel şölen oluşturdu. Suyun debisi artması sonucu oluşan 50 metrelik şelale, bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor. Yağmurların etkisiyle su debisi artan derede oluşan şelale, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Bölge halkı tarafından şelalenin turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.