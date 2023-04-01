Bitlis ve ilçelerinde dün sabah başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar ile beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi.

Mart ayının son gününü yoğun kar yağışıyla geçiren Bitlis ve ilçeleri beyaza büründü. Dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün içinde de etkisini arttıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimi bulduğu kentte özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma, binaların çatılarında ise sarkıtlar oluştu. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için vatandaşlar, kendi imkanlarıyla buz sarkıtlarını temizlemeye çalıştı. Öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bırakan kar yağışı Bitlis’te şaşkınlığa neden olurken, beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağan karla birlikte eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının yeniden yükseleceğini bildirirken, kar yağışının önümüzdeki hafta içinden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacağı belirtildi.