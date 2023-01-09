Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, mevsiminde yağan karın fındık için oldukça yararlı olduğunu ifade ederek hala orta ve sahil kesimlerin kar yağışı beklediğini söyledi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, mevsiminde yağan karın fındık için oldukça yararlı olduğunu ifade ederek hala orta ve sahil kesimlerin kar yağışı beklediğini söyledi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, bugünlerde 750 rakımın üzerinde başlayan kar yağışının fındık üreticilerini sevindirdiğini kaydetti.

Şahin yaptığı açıklamada, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yüksek kesimlere yağan kar fındık üreticilerini sevindirirken, 750 rakımın altındaki fındık üreticileri ise hala kar yağışı bekliyor. Fındık için mevsiminde olmayan her şey risk oluşturur. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince neredeyse fındık tomurcuklanarak açmaya başlayacak hale gelmişti. Fındık açtıktan sonra yağacak bir kar da zirai don riskini meydana getirecekti. Bu bizi endişelendirişti. Ancak bugünlerde 750 rakımın üzerinde başlayan kar yağışı üreticileri mutlu etmiştir. Hava sıcaklıkları düştü. Fındığında bir üşümeye ihtiyacı vardır. Kar yağması ve hava sıcaklığının düşmesi demek fındığın açmasını geciktirecek ve zirai don riski azalacaktır. Şuan 750 rakımın üzerinde yağan kar fındık için çok iyi oldu ama orta ve sahil kesimleri de kar yağışını bekliyor“ dedi.