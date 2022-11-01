Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, ’Yağ satarım bal satarım’ diyerek 30 kişiyi toplam 11 milyon 549 bin TL dolandıran M.İ. yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.