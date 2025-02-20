Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, 3, 5 saat sonra söndürüldü. 500 metrekarelik alanda 3 iş yerinin küle döndüğü yangından geriye kalanda dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 08.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shell firmasına ait yağ deposundan yükselen alevler, kısa sürede bütün dükkanı kapladı. Patlamaların da yaşandığı yangın kısa sürede bitişikteki 2 ayrı iş yerine de sıçradı. Alev topuna dönen 3 iş yerindeki yangın 3,5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Geriye kalan küle dönmüş dükkanlar dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.