Mersin'de Ortaokul 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Geleneksel Yahya Akel Fen Lisesi 11. Bilim Olimpiyatı 7 İlçedeki 27 Ortaokuldan 160 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan sınav sonrasında , Mut İlçesi Gazi Ortaokulu öğrencisi Mert Metin'in 1. olduğu Olimpiyatta Tarsus Şehit Fatih Kalaycı Ortaokulu'ndan Kaan Göl 2. ve Yenişehir Toros Koleji'nden Emir Müderrisoğlu 3. oldu.

11.Bilim Olimpiyatı sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Bayram Çelik , '' 11. Fen Bilimleri Olimpiyatımızı gerçekleştirdik. Olimpiyat sınavına 7 ilçemizin 27 ortaokulundan 160 öğrenci katılım sağladı. Ödül törenine Yenişehir kaymakamımız sayın Nevzat Şengök , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Şaban Türkmen , Okul Müdürleri , öğretmenler , veliler ve öğrenciler katılım sağlamışlardır. Katılım sağlayarak destek olan başta sayın kaymakamımız Nevzat Şengök olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum '' dedi.