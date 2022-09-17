Yalova Folklor Eğitim Merkezi Derneği (YAFEM) ekini Civijaski Karnavalı’na katıldı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Derneği (YAFEM) ekini Civijaski Karnavalı’na katıldı.

Sırbistan’ın Sabac şehrinde bu sene 15. yapılan ve Avrupa’nın birçok ülkesinden folklor ve gösteri gruplarının katıldığı karnaval renkli görüntülerle başladı. Karnaval öncesi Sabac Belediye binasında protokol programı düzenlendi.

Karnavala Türkiye dahil Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonuna bağlı farklı ülkelerden (FECC) 50 üye katıldı.

FECC toplantısına Türkiye ’den Yalova Folklor Eğitim ve Gençlik Merkezi Derneği (YAFEM) katılırken, Almanya , Hollanda , Slovenya , İtalya , Romanya , Makedonya , Slovakya , Bosna Hersek başta olmak üzere bir çok ülkeden temsilciler iştirak etti.

Yapılan Seronomi sonrası Sırbistan FECC temsilcisi Radusko Jankoviç’ın selamlama konuşmasının ardından FECC bayrağı göndere çektikten sonra söz YAFEM Başkanı Özer Koyuncu “Sırbistan da ve Sabac’ta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sene bizi YAFEM’i onur konuğu olarak davet ettiler. Bize de FECC bayrağını göndere çekme onuru verdiler. Yalova ve YAFEM adına Festival yetkililerine çok teşekkür” dedi.