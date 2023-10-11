Türk sporunda yeteneklerin keşfi konusunda yeni bir uygulama hayata geçiyor. Yapay Zekâ Fikir Akademisi (YAFA) ile sporcu adayı çocukların, uygulanacak test ve ölçümlerle hangi spor branşına yatkın oldukları belirlenecek.

YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Türk sporunda yeteneklerin keşfinin artık tesadüflere bağlı kalmayacağını, en önemlisi de, bilimsel veriler sayesinde torpille sporcu seçmenin önüne geçileceğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetenekli çocukları keşfederek onları Türk ve dünya futboluna kazandırmayı amaçlayan UYAFA’nın kurucusu Özcan Şimşek, şimdi de sporda yetenekli çocukların keşfi konusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. YAFA, branşlarında uzman antrenörlerin yaş gruplarına göre belirledikleri seçici teknik becerileri içeren dillerin uygulamasında yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisini kullanacak. Yapay Zekâ Fikir Akademisi (YAFA) ile branşa özgü teknik beceri testi, görsel ve işitsel beceri testi, antropometrik ölçümler, performans takip ölçümleri, her spor branşına özgü belirlenen teknik diril uygulamaları, sporcu adaylarının görsel ve işitsel reaksiyonlarını ölçe işlemleriyle çocukların yetenek tespiti yapılacak.

Bu uygulamayla uzman antrenörlerin ulaşamadığı yerlere görüntü işleme yöntemi ile ulaşılıp her çocuğa eşit fırsat sunulacak. Böylelikle spor kulüplerinde sporcu kayırma işlemi de ortadan kaldırılacak. Yapılan sporcu seçimleri sonrasında belirlenen tüm sporcuların teknik, motorik, görsel işitsel reaksiyon, Antropometrik, Performans Takip ve diğer tüm testlerinin yorumlanması, gelişimlerinin takipleri yapay zekâ ile değerlendirilecek. Ayrıca elde edilen verilerin başka ülkelerdeki aynı yaş ve branşlardaki sporcularla karşılaştırılması sağlanacak.

“YAFA spor alanında ülkemizde uygulanacak en kapsamlı model olacak”

Bilimsel veriler sayesinde sporda torpilin önüne geçileceğini ifade eden YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, uygulamaya ilişkin şunları söyledi: “Yapay zekâ kullanımı ile Türk sporunda yeteneklerin keşfinin artık tesadüflere kalmayacak olması çok önemli. Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüz dünyasında Türkiye’nin tüm alanlarda ve elbette sporda da çağı yakalaması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Öyle ki, özel yetenekli çocuklarımız, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek ve iyileştirmek düşüncesindeyiz. Bu amaçla Yapay Zekâ Fikir Akademisi’ni başlatıyoruz. Bilimsel verilerle onların potansiyellerini fark etmelerine, bu yolla yeteneklerini keşfetmelerine ve tecrübeli antrenörler ile uygun spor branşlarına yönelmelerine destek olmayı hedefliyoruz. YAFA bugüne kadar spor alanında ülkemizde uygulanacak en kapsamlı model olacak.”

Erzurum, Panama’dan önemli bir konuk ağırladı

YAFA, sporcu taraması yapmak amacıyla geliştirilen Yapay Zekâ Tabanlı Teknoloji kullanımı ile ilgili olarak Panama’da yer alan Club Deportivo Universitario Kulübü Başkanı ve Barrios şirketler grubu başkan vekili Andrés Barrios’u Erzurum’da ağırladı. Andrés Barrios’a, YAFA’nın uygulamaları hakkında Prof. Dr. Mevlüt Özben tarafından sunum yapıldı.

Panama’da eğitim ve yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren ayrıca Panama Kanalı’nın imtiyaz sahibi olan ABCO GLOBAL isimli aile şirketinin başkan vekili olan Andrés Barrios, yanındaki heyet ile Erzurum Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Burada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile görüşen Panama grubu, Erzurum’un yatırım açısından taşıdığı önem hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Panama Grubu ve YAFA’nın son durağı ise Erzurum Valiliği oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Panama Grubu Başkanı Andres Barrios, UYAFA Panama Temsilcisi Oğuzhan Sülük, Yetenek Avcıları Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek ve YAFA Direktörü Prof. Dr. Mevlüt Özben’i makamında kabul etti. Görüşmede Erzurum’un potansiyeli ve buraya yapılacak yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. YAFA’nın faaliyet alanı hakkında da bilgi alan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum’un bir fırsatlar şehri olduğunun altını çizerek, tüm yatırımcıları şehre yatırım yapmaya beklediklerini ifade etti.