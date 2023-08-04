Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bünyesindeki Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi tarafından düzenlenen aşure gününe katıldı. YADES’i hizmete açtıktan sonra bir teyzenin ‘oğlum sen burayı açmasaydın, duvarla konuşuyordum’ dediğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, bir kişinin bile bunu söyleyebilmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Isparta Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla kurduğu Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezinde (YADES) yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor. YADES, yaşlı vatandaşları birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden aşure gününde bir araya getirdi. YADES tarafından düzenlenen aşure gününe Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Uluborlu ve Isparta Huzurevi sakinleri, Karınca Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri, YADES’ten hizmet alan vatandaşlar ve aileleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, birlik ve beraberliğin timsali aşure gününde yaşlı vatandaşlarla birlikte olmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik olduğu sürece hiçbir problemin olmayacağına inandıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Yaşlılarımız bizim değerlerimiz, her şeyimiz. Eğer bu değerlerimizin kıymetini bilmezsek bir gün gelir o değerlerini bilmeyenlerin de kıymeti bilinmez. Ne ekersen onu biçersin. Sizlerle beraber olmaktan son derece memnunuz. Arkadaşlarımızın sizlerle ilgili çalışmalarından memnunuz. Sizleri gayet iyi takip ediyorlar. Bizim yanımıza gelemeyenlerin yanına biz gidiyoruz. Gelemeyenin evine giderek tüm yaşlılarımıza ve engellilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Belediye denince hemen akla kaldırım, asfalt gibi hizmetler gelmesin. Eğer biz vatandaşımızın yanında olabilirsek o zaman belediyeci oluruz. Eğer biz sosyal belediyeci olabilirsek o zaman belediyeci olabiliriz. Eğer biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşlılar ve engellilerle ilgili yapmış olduğu o telkinlere uymazsak, yaptıklarını örnek alarak biz yapamazsak demek ki başarılı bir belediye olamamışız. İstiyoruz ki Isparta’daki tüm engelli vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza faydalı olalım” dedi.

Yeni bir projeye başladıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 8 bin metrekare kapalı alana sahip, içerisinde yaşlılar ve engellilerin zaman geçirebileceği çok büyük bir Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinin inşaat sürecinde olduğunu kaydetti. Bu merkez sayesinde engelli vatandaşların şehir dışına gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bölgenin en büyük merkezi olduğu için diğer illerden de bize gelecekler. İçerisinde terapi havuzlarından tedavi için gerekli her cihazın bulunduğu bir merkez yapıyoruz. Aileler için de güzel ortamları hazırlıyoruz. Eğer sizi anlayabilirsek yaşlılarımız ve bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızla beraber olabiliyorsak biz bir şeyler yapmış olarak kendimizi görüyoruz. Rabbim hepinize sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin, engelli vatandaşlarımıza şifalar nasip eylesin. Engelli vatandaşlarımızın aileleri için de kolay süreç değil. O zorlukları biz bir nebze azaltabilir miyiz, tüm amacımız budur” ifadelerinde bulundu. YADES’i hizmete açtıktan sonra bir teyzenin ‘oğlum sen burayı açmasaydın, duvarla konuşuyordum’ dediğini aktaran Başkan Başdeğirmen, bir kişinin bile bunu söyleyebilmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

YADES’ten hizmet alan yaşlı vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çiçek takdim ederek, elleriyle yaptıkları ve ‘Umut Ormanı’ ismini verdikleri bir resim tablosunu hediye ettiler. Yaşlıların çok güzel bir tablo hazırladığını belirten Başkan Başdeğirmen, duygulandığını ifade ederek, “İnanın bu tablonun ölçülebilecek bir değeri yok. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

İskenderun’dan gelen depremzede Seher Terzi de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Terzi, “Kurban Bayramında yaşlılara, engellilere kurban kesimi için kasap gönderdiniz. Onlara güç verdiniz. Ben 6 aylık evliyken eşim öldü. Bir kızım oldu ve hemşireydi. 21 yaşında hemşire kızımı Gölcük depreminde kaybettim. Ekibiniz bizi yalnız bırakmadı. Burası gurbet değil, bir cennet. Buraları çok güzel yapmışsınız. Evimiz yıkıldı, 2 kardeş kaldık. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz” derken Başkan Başdeğirmen de kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.