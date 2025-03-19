Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM, Yaşlılar Haftası’nda SAÜ öğrencisi gençlerle büyükleri buluşturdu. Etkinlikte gençler, yaşlılarla el emeği ürünler hazırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Yaşlılar Haftası kapsamında Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yaşlı bireyler ile gençleri bir araya getiren özel etkinlikte, öğrenciler yaşlı bireylerle birlikte takı tasarımı yaparak keyifli vakit geçirdi. El emeğiyle hazırlanan takılar, ulu çınarların becerilerini ortaya koyarken, gençlerle kurdukları sıcak iletişim etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Günün sonunda, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik konseri ile duygu dolu anlar yaşandı. Birlikte seslendirilen şarkılar eşliğinde keyifli bir zaman geçirildi.