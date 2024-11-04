Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi’nde (YADEM) yeni dönem kursları başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından gerçekleştirilecek yeni dönem kursları başlıyor. YADEM’de yeni dönem kurs kayıtları 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 8 Kasım Cuma günü sona erecek. Yeni dönemde 65 yaş üstü vatandaşlara Kur’an-ı Kerim, Resim, Ahşap Boyama, Kitap Okuma Kulübü, Teknoloji Kulübü, Sağlık ve Spor Kulübü, Sinema Kulübü ve Müzik Kulübü adı altında 8 farklı branşta hizmet sunulacak.