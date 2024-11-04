Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi’nde (YADEM) yeni dönem kursları başlıyor.

Alevlere teslim olan evde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı Alevlere teslim olan evde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından gerçekleştirilecek yeni dönem kursları başlıyor. YADEM’de yeni dönem kurs kayıtları 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 8 Kasım Cuma günü sona erecek. Yeni dönemde 65 yaş üstü vatandaşlara Kur’an-ı Kerim, Resim, Ahşap Boyama, Kitap Okuma Kulübü, Teknoloji Kulübü, Sağlık ve Spor Kulübü, Sinema Kulübü ve Müzik Kulübü adı altında 8 farklı branşta hizmet sunulacak.

Kaynak: iha