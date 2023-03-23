YADEM, Sakarya’da yaşamını sürdüren, sosyal hayattan izole olmuş, bakacak kimsesi bulunmayan, günlük yaşam faaliyetlerini yapmakta zorluk çeken 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uzanan el oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Yaşlıların tek başlarına başa çıkamadığı ev temizliği, kişisel bakım, psikolojik destek, fizik tedavi, hastane refakati gibi ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Yaşlıların sosyal hayata uyumu sürecinde hobi kursları, doğa yürüyüşleri ve geziler, ücretsiz sağlık taramaları da 65 yaş ve üzeri yaşlıların katılabilecekleri etkinlikler organize ediliyor. Sıcak yemek, hasta bezi, her ay düzenli olarak hesaplarına yatan sosyal yardım kartı desteği gibi koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetleri sunduğu faydayla ön plana çıkıyor. Bu çerçevede YADEM, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda hizmet sunulan yaşlı sayısını açıkladı. Raporda, şuanda aktif olarak bin 250’nin üzerinde yaşlıya hayatın her alanında hizmet verildiği belirtildi.