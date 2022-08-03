Aydın’da vatandaşlar tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen yaban kuşları gerekli tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Aydın’da vatandaşlar tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen yaban kuşları gerekli tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını korumaya ilişkin çalışmalar aralıksız olarak yürütülürken, bu çerçevede doğada yaralı olarak bulunan ya da yavru ve bakıma muhtaç olduğu belirlenen yaban hayvanları DKMP 4. Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıyor. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında il şube müdürlüklerine gelen ihbarlar doğrultusunda ya da görev sırasında kurum personelleri tarafından bulunan yaralı ve yavru yaban hayvanları tedavi gerektiği taktirde tedavileri yaptırılırken, yavru olarak bulundular ise bakım ve beslenmeleri sağlanarak doğaya yaşam alanlarına bırakılıyor.

DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu arasındaki işbirliği çerçevesinde, Aydın İlinin farklı bölgelerinde yuvadan düşmüş olarak vatandaşlar tarafından bulunarak DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen; 3 kukumav, 3 alaca baykuş ve 1 Kerkenez bakım ve beslemeleri yapılıp, rehabilite edildikten sonra yaşam alanlarına dönmeye hazır hale geldi. DKMP 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından halkalanarak kayıt altına alınan kuşlar, Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürümüz Hasan Paşalı, Aydın İl Şube Müdürü A. Egemen İşcan, İl Şube Müdürlüğü personeli ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu üyeleri katılımı ile yaşam alanlarına kanat çırptı.

Yaralı yaban hayvanlarının bulunduğu anda vakit kaybetmeksizin İl Şube Müdürlüklerine ulaştırılmasının hayvanların yaşam şanslarını ve tedavi başarısını artırdığını belirten yetkililer, yavru yaban hayvanlarının ise hemen müdahale etmeden önce gözlemlenmesi, annenin yakınlarda olup olmadığının ve yavrunun yanına gelme ihtimalinin olduğunun düşünülerek ekiplere ulaştırılacak şekilde davranılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.